Erdemli'de küçük çocuklardan fidan dikimi etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdemli'de küçük çocuklardan fidan dikimi etkinliği

Erdemli'de küçük çocuklardan fidan dikimi etkinliği
AA - Haberler | Güncel

Erdemli ilçesinde kreş öğrencileri fidan dikimi gerçekleştirdi.

Erdemli ilçesinde kreş öğrencileri fidan dikimi gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi tarafından çocukları doğa sevgisiyle yetiştirmek amacıyla "Doğa Müfettişi" projesi hayata geçirildi.

Belediyenin serasına getirilen çocuklar, çeşitli tohum ve fidanları uzmanlar eşliğinde toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu açıklamasında, "Çocuklara doğa, vatan, orman sevgisini aşılamak amacıyla Doğa Müfettişi projemizi hayata geçirdik. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına hepimize görevler düşüyor." ifadesini kullandı.???????

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title