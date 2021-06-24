ERDEMLİ'DE KADINLARA HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ
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ERDEMLİ'DE KADINLARA HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERDEMLİ Belediyesi kırsalda bulunan, 41 mahalle kadınların hayatını kolaylaştırmak için hamur yoğurma makinesi alarak dağıtırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da hamur yoğurdu.

ERDEMLİ Belediyesi kırsalda bulunan, 41 mahalle kadınların hayatını kolaylaştırmak için hamur yoğurma makinesi alarak dağıtırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da hamur yoğurdu.

Yörüklere has ekmeğin yapımını kolaylaştırmak, kadınlara kolaylık sağlamak amacıyla Erdemli Belediye ekipleri kolları sıvadı. Kadınlardan alınan geri dönüşümler sonucunda hamur yoğurma makineleri temin edildi. Kırsal mahallelerde yaşayan ve kendi ekmeklerini kendileri yapan kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediye olarak köylülerimize borcumuzu ödemeye gayret ediyoruz. Çünkü bu ülkenin kuruluşundan bu güne kadar kan veren can veren bizim köylülerimiz, bizim insanlarımız. Özellikle, pandemi döneminde üreterek ülkeyi doyuran, hatta ürettikleri ürünleri yurt dışına ihraç eden, ülke ekonomisine aile bütçesine katkıda bulunan insanlarımız arasındayız. Tabi insanlarımız sürekli çalışıyorlar. Tabi kendi işlerini de kendileri yapıyorlar. İnsanlarımızın burada ekmek ihtiyacı olduğu muhakkak. Tabi her köyde fırınımız yok. Burada kadınlarımız hem tarlada çalışıyorlar. Hem de ev işlerini birlikte yapıyorlar. Kadınlarımızı bir nebze rahatlatmak adına, onların ailelerini doyurmaları için ekmek yapmaları gerektiğini biliyor, tabi burada en büyük faktör hamur yoğurması olduğu için burada biz bütün köylerimize hamur yoğurması makinesi armağan edeceğiz. Köylülerimizle birlikte, bunun mutluğunu yaşıyoruz" dedi.

Hamur yoğruma makinesi ile kadınlar kadar erkeklerinde mutlu olduğunu ifade eden Şahna Mahalle Muhtarı Cumali Toker, "Başkanımız her zaman yanımızda olduğu gibi başkanımız bu günde yanımızda. Bize hamur yoğurma makinesi hediye etti. Hamur yoğurma makinesi, annelerimizin ablalarımızın bacılarımızın işlerini bir nebzede olsa kolaylaştıracak. Başkanımıza bu getirmiş olduğu hediyeden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan ekipler hamur yoğurma makinelerinin dağıtımına devam ediyor.

ERDEMLİ'DE KADINLARA HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ
ERDEMLİ'DE KADINLARA HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ
ERDEMLİ'DE KADINLARA HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ
ERDEMLİ'DE KADINLARA HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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