Erdemli'de başarılı makine bakımcı ve kaynakçılara mesleki yeterlilik belgesi verildi
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Erdemli'de başarılı makine bakımcı ve kaynakçılara mesleki yeterlilik belgesi verildi

Erdemli'de başarılı makine bakımcı ve kaynakçılara mesleki yeterlilik belgesi verildi
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Erdemli Oto Sanatkarları Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açılan kursta başarılı olan makine bakımcı ve kaynakçılara törenle mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Erdemli Oto Sanatkarları Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açılan kursta başarılı olan makine bakımcı ve kaynakçılara törenle mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Oda Başkanı İsmet Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, kurslara katılarak belge almayı hak kazanan esnafların işlerinin daha iyi ve güvenli olması dileğinde bulundu.

Odaya kayıtlı 41 meslek grubundan şimdilik makine bakımcı ve kaynakçılara mesleki yeterlilik belgesi verildiğini ifade eden Erdoğan, "Şimdiye kadar 171 makine bakımcı ve kaynakçıya belge verdik. Esnafları eğitmeye ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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