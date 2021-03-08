Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'ne "Yılın Turizm Projesi" ödülü
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Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'ne "Yılın Turizm Projesi" ödülü

08.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:44
Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'ne

Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü ""Olba Kültür Yolları Projesi"ne Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Türkiye Şehir Ödülleri Yarışması'nda "Yılın Turizm Projesi" ödülü verildi.

Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü ""Olba Kültür Yolları Projesi"ne Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen Türkiye Şehir Ödülleri Yarışması'nda "Yılın Turizm Projesi" ödülü verildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız ile Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Ardahan'da düzenlenen ödül törenine katıldı.

Turizm kategorisinde 109 proje arasından düzenlenen yapışmada birinciliği Mersin Üniversitesi ile Erdemli Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "Olba Kültür Yolları Projesi"nin Yılın Turizm Projesi ödülüne layık görüldü.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yol haritalarında il ve ilçedeki tüm dinamiklerle işbirliği yapma çalışmalarının ön planda olduğunu belirtti.

Tollu, özellikle ilim ve bilimin yuvası üniversitelerle daha sıkı bir işbirliği yaptıklarını ve çok sayıda projede birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Tollu, projelerinin ödüle layık görülmesinden dolayı onur duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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