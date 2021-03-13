Erdemli Belediye Başkanı Tollu'dan fırtınada ev ve seraları zarar görenlere ziyaret
13.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:34
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kentte önceki gün etkisini gösteren fırtınada ev ve seraları zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kentte önceki gün etkisini gösteren fırtınada ev ve seraları zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Tollu, ziyarette, fırtınanın kentte ciddi hasara yol açtığını dile getirdi.
Yaraları el birliğiyle saracaklarının altını çizen Tollu, belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez