Erdek'te yarım asırdır berberlik yapıyor
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Erdek'te yarım asırdır berberlik yapıyor

Erdek'te yarım asırdır berberlik yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ahmet Uyanık, halen Erdek'in en eski berberi unvanını taşıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ahmet Uyanık, halen Erdek'in en eski berberi unvanını taşıyor.

Erdek'te 1946 yılında doğan Uyanık, 55 yıldır berberlik yapıyor. Takunyacılar Sokak'ta beş metrekarelik dükkanında tek koltukla berberliğini sürdüren Ahmet Uyanık, "Mesleğimi çok seviyorum. Severek yapılan hangi iş olursa olsun başarıya ulaşılır. Sağlığım elverdiği müddetçe mesleğimi sürdürmeye kararlıyım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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