Erdek'te temiz çevre için etkinlik düzenlendi Erdek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Temiz bir çevre için el ele" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Erdek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Temiz bir çevre için el ele" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarıyla sahile uzanan etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, CHP İlçe Başkanı Hale Tuna, İYİ Parti İlçe Başkanı Arif Demir, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Çevre temizliğine duyarlılığı artırmak, kirletmeme bilincini oluşturmak, temiz bir çevrede, mutlu bir yaşam sürdürmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleşen etkinliğe esnaf da destek verdi. Kaynak: AA