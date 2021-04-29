Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy'a ziyaret
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Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy'a ziyaret

Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdek Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan ve yönetim kurulu üyeleri, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile bir araya geldi.

Erdek Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan ve yönetim kurulu üyeleri, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile bir araya geldi.

Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, ziyarette derneğin kurulumu ve faaliyetleri hakkında Kaymakam Atasoy'u bilgilendirdi. Pandemi tedbirlerinin de ele alındığı ziyarette, yaklaşan turizm sezonu öncesi yeşil alan ve parkların sorunları, gençlere yönelik spor tesisleri ile bazı mahallelere halı saha yapımı vb. konular karşılıklı olarak istişare edildi. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise, yaptığı konuşmada, nazik ziyaretleri için Erdek Muhtarlar Derneği'nin temsilcilerine teşekkür ederek, görevlerinde başarılı olmalarını diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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