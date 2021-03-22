Erdek'te 3.7 büyüklüğünde deprem
22.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 01:23
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 00.33'de yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem Erdek ilçesinde hissedildi.
Depremin ardından Erdek sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı