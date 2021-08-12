Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan - Haberler | Yerel

Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekibi, "Kurbağalıdere" plajında, akşam saatlerinde vatandaşları çevreyi koruma konusunda bilgilendirip, çöp topladılar.

Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması

BALIKESİR - Erdek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekibi, "Kurbağalıdere" plajında, akşam saatlerinde vatandaşları çevreyi koruma konusunda bilgilendirip, çöp topladılar.

Kurbağalı sahilinde oturan vatandaşların ve Erdek Kaymakamlığı personelinin de destek verdiği sahil temizliğine Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın ve Erdek Belediyesi Müdürü Öznur Alakuş'ta katıldı.

Öznur Alakuş'un müdürlüğündeki personelin bilgilendirme ve denetleme çalışmasına, görevlilerden birinin köpeği olan Volka da katılarak çöp topladı. Vatandaşlar, Erdek'in temiz bir kent olması için bu çeşit çalışma ve denetimleri desteklediklerini belirttiler.

Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması
Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması
Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması
Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Metin Oktay Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdek Kurbağalıdere plajında temizlik çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.08.2021 15:48:27. #1.13#

title