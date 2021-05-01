Erdek'in Kestanelik mahallesine hane bazlı karantina
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Erdek'in Kestanelik mahallesine hane bazlı karantina

Erdek'in Kestanelik mahallesine hane bazlı karantina
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdek'e bağlı kırsal Kestanelik Mahallesi'nde hane bazlı karantina kararı alındı.

Erdek'e bağlı kırsal Kestanelik Mahallesi'nde hane bazlı karantina kararı alındı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'un başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında oybirliğiyle alınan kararı şöyle duyurdu: "Korona virüs(Covid 19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, ikinci bir karara kadar ilçemiz Kestanelik Mahallesi'nde vaka ve temaslı sayılarının giderek artması nedeniyle vaka ve temaslıların bulunduğu hanelerin, hane karantinasına alınmasına; ilçemiz Kestanelik Mahallesi'ndeki karantinalı hanelerin, hane giriş-çıkışlarının sorumlu kolluk birimi tarafından kontrol altında tutularak takip ve denetiminin sağlanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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