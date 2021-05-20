Erdal Torunoğulları kimdir? FOX konuğu Erdal Torunoğulları kaç yaşında, nereli? Erdal Torunoğulları ne iş yapmakta?
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Erdal Torunoğulları kimdir? FOX konuğu Erdal Torunoğulları kaç yaşında, nereli? Erdal Torunoğulları ne iş yapmakta?

Erdal Torunoğulları kimdir? FOX konuğu Erdal Torunoğulları kaç yaşında, nereli? Erdal Torunoğulları ne iş yapmakta?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları FOX tv ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkay ile Çalar Saat programına konuk oldu. Peki, Erdal Torunoğulları kimdir? FOX konuğu Erdal Torunoğulları kaç yaşında, nereli? Erdal Torunoğulları ne iş yapmakta?

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları FOX tv ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkay ile Çalar Saat programına konuk oldu. Peki, Erdal Torunoğulları kimdir? FOX konuğu Erdal Torunoğulları kaç yaşında, nereli? Erdal Torunoğulları ne iş yapmakta?

ERDAL TORUNOĞULLARI KİMDİR?

21 Nisan 1964'te Kars'ta doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Kars'ta yaptı. Üniversite öğrenimini Ankara ve Gaziantep'te ODTÜ'de devam ettirdi. ODTÜ Gıda Mühendisliği üçüncü sınıfta okurken 1988'de Hollandaya yerleşerek ticaret hayatına başladı.

Erdal Torunoğulları aile firması olan ve aralarında farklı sektörlerde İngilizler, Hollandalılar ve İtalyanlarla ortaklıkları bulunan 25 ülkede 32 firmayla faaliyetlerine devam eden Edelstaal Group'ta Başkan Yardımcılığı ve Ceo'luk yapmaktadır. Haziran 2013'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü A.Ş.'nin Başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın listesinden kulüp yönetimindeki (Futbol Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi) görevine gelmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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Erdal Torunoğulları kimdir? FOX konuğu Erdal Torunoğulları kaç yaşında, nereli? Erdal Torunoğulları ne iş yapmakta? - Haberler
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