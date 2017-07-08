Erdal Kılıçarslan, Altyapısında Yetiştiği Bayern Münih'le İdmana Çıkıyor

Uzun yıllardır Türkiye'de top koşturan Almanya doğumlu Erdal Kılıçaslan, flaş bir gelişmeyle gündeme geldi.

BAYERN'LE İDMANA ÇIKIYOR

Son üç sezondur Osmanlıspor'da top koşturan ve geride kalan sezon sonu Ankara ekibiyle sözleşmesi sona ererek boşa çıkan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yeni sezon hazırlıklarını Bayern Münih'te sürdürüyor.

Altyapısında yetiştiği Bayern'de antrenmanlara çıkan Erdal Kılıçaslan'ın çalışmalarını Bavyera ekibinde sürdürdüğü, kulübün resmi internet sitesinde de yer buldu.

"ANCELOTTİ TAKTİK ANTRENMANLARA KATILMAMA İZİN VERİYOR"

Lig Radyo'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdal Kılıçaslan, ''Benim için inanılmaz bir tecrübe ve keyif. Süper Lig'den aldığım teklifler var. Yeni takımımla anlaşana kadar burada dünya yıldızlarıyla idman yapmaya devam edeceğim. Ancelotti çok kibar bir şekilde taktik antrenmanlara dahi katılmama müsade ediyor" ifadelerini kullandı.

Bayern altyapısında yetiştikten sonra 2005'te Gaziantepspor'a transfer olan Erdal, Süper Lig'de Gaziantepspor dışında Konyaspor, Gençlerbirliği, Mersin İdmanyurdu ve son olarak Osmanlıspor formaları giydi.