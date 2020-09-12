Erdal Eren kimdir? Erdal Eren neden idam edildi? Erdal Eren doğum tarihi kaç? Kaç yaşında vefat etti?
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Erdal Eren kimdir? Erdal Eren neden idam edildi? Erdal Eren doğum tarihi kaç? Kaç yaşında vefat etti?

Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Bu darbe sırasında Erdal Eren, 17 yaşında iken idam edildi. 18 yaşının altında olması nedeniyle yaşı büyültülerek idam edilen Erdal Eren kimdir? Erdal Eren neden, kaç yaşında idam edildi?

Erdal Eren kimdir? Erdal Eren neden idam edildi? Erdal Eren doğum tarihi kaç? Kaç yaşında vefat etti?
12.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:46

Erdal Eren, 12 Eylül 1980 darbesinde daha 17 yaşında iken idam edildi. ve yaşı 18'den küçük olduğu için idam edilmesi için yaşı büyültüldü. Peki, Erdal Eren kimdir? Erdal Eren neden idam edildi?

ERDAL EREN KİMDİR?

Erdal Eren (25 Eylül 1961, Şebinkarahisar, Giresun - 13 Aralık 1980, Ankara), 12 Eylül Darbesi öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü suçlamasıyla hüküm giyen ve darbeden sonra asılarak idam edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi.

Erdal Eren 25 Eylül 1961 yılında doğmuştur. Aslen Giresun'ludur.

ERDAL EREN NEDEN İDAM EDİLDİ?

Erdal Eren, 25 Eylül 1964'de Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 12 Eylül Darbesi öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve asılarak idam edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisidir.

Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 tarihinde Milliyetçi Hareket Parti'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürüldü.

Erdal Eren, Suner'in öldürülmesini protesto etmek için 2 Şubat 1980 günü düzenlenen gösteride gözaltına alınan 24 kişinin arasındaydı. Gösteri sırasında çıkan çatışmada er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erdal Eren, yargılanarak 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkum edildi.

Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan karar, 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edildi.

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