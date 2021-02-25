Erdal Ayaydın, Süleyman Eserdağ ve Nüpelda Tekiner 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Gebze Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, Hera Klinik Kadın Hastalıkları Uzmanı Süleyman Eserdağ ve 21 Art Mimarlık kurucusu Nüpelda Tekiner 'Sektörel Bakış' programının konuğu oldu.

Yaklaşık 25.000 metre karelik alana tesis edilen ve sektörünün devlerinden olan GEBZE MOBİLYACILAR ÇARŞISI, Sektörel bakış programına konuk oldu. Yönetim kurulu başkanı Erdal Ayaydın kameralar karşısına geçti. Ayaydın sektördeki faaliyetlerini ve mobilyacılar çarşısının ürün yelpazesine ve faaliyetlerine değindi.

2008 yılından bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösteren HERA KLİNİK, Sektörel Bakış programının konuğu oldu. Kadın hastalıkları uzmanı sayın Süleyman Eserdağ kadın hastalıkları ve vajinismus tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Mimarlık sektöründe yeni soluk! 21 ART MİMARLIK firması Sektörel Bakış programının sorularının yanıtladı. Firma kurucusu sayın Nüpelda Tekiner mimarlık sektörü ile alakalı faaliyetlerini ve geliştirmelerini Sektörel Bakış kameralarına aktardı.