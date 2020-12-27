Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden İstiklal Marşı için özel klip
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Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden İstiklal Marşı için özel klip

27.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:26

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla akademisyenler, siyasetçiler ve milli şairin torunu Selma Ersoy Argon'un da yer aldığı özel klip hazırladı.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla akademisyenler, siyasetçiler ve milli şairin torunu Selma Ersoy Argon'un da yer aldığı özel klip hazırladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılı dolayısıyla video klip çekildi.

Videoda Veteriner Fakültesi tarafından son 15 yılda düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerine katılan protokol üyeleri, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Klipte AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Çağrı Çağlar Silinmez, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karadağ ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz, İstiklal Marşı'nın birer kıtasını seslendirdi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden İstiklal Marşı için özel klip
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden İstiklal Marşı için özel klip
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden İstiklal Marşı için özel klip
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden İstiklal Marşı için özel klip

Kaynak: Anadolu Ajansı

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