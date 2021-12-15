Erciyes Teknopark "Benim İşim Girişim" Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark işbirliğiyle hayata geçen "Benim İşim Girişim" yarışmasının 4. dönem ödül töreni gerçekleştirildi. 136 proje arasından ilk 3'e seçilen genç girişimcilere ödülleri takdim edildi.

Erciyes Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Ödül töreninin de konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti. Erciyes Üniversitesi'nin başarı çıtası yükseltmek için var güçleri çalıştıklarını belirten Rektör Çalış, "43 yıllık köklü mazisi ile Üniversitemizin yeniden ülkemizin araştırma üniversiteleri arasında yer almasının gururunu yaşamaktayız. Daha önce 11 olarak belirlenen araştırma üniversitesi sayısı bu yıl 20 devlet 3 vakıf üniversitesi olmak üzere 23'e çıkarılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz yüksek düzey araştırma üniversitesi performansı gösteren üniversiteler kategorisine girmiş ve geçen yıllara oranla başarı sırasını yükselterek, 48.65 puan ile 8'inci sırada yer alarak, yeniden ülkemizin araştırma üniversitelerinden birisi olmuştur" diye konuştu. Rektör Çalış'ın konuşmasının ardından Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu 'Benim İşim Girişim" yarışmasında ilk 3'e giren projelere ödülleri takdim edildi.

Açıklanan sonuçlara göre, yarışmanın birincisi "Çok İşlevli Üretim İstasyonu" projesi ile 3d1n ekibi, ikinci: "Temassız Alarm ve Konum Tespit Sistemi" projesi ile MotoTech ekibi ve üçüncü ise " Dormi: İşitme Engelliler için Uyandırma Sistemi" projesi ile Sukha ekibi oldu. - KAYSERİ