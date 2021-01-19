Erciyes'te tatilci yoğunluğu
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Erciyes'te tatilci yoğunluğu

19.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:59
Erciyes'te tatilci yoğunluğu

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin artmasıyla birlikte oteller tamamen doldu.

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin artmasıyla birlikte oteller tamamen doldu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon bu yıl 15 Aralık'ta açıldı. Son dönemde yağan kar ile birlikte pistler kayak için elverişli duruma geldi. 1500 yatak kapasiteli oteller son yağan karın ardından tamamen doldu. Özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Tatilcilerin kimisi de snowboard yaptı.

Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu
Erciyes'te tatilci yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ

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