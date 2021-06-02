Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi
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Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi

İhlas Haber Ajansı / Alparslan Ötüken - Haberler | Güncel

Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi 3 bin 917 metre yükseklikte bulunan Erciyes Dağı'nda, yaz mevsiminde tipi etkili oldu.

Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi

KAYSERİ - 3 bin 917 metre yükseklikte bulunan Erciyes Dağı'nda, yaz mevsiminde tipi etkili oldu.

Kış mevsiminde kayak severlerin akın ettiği Erciyes Dağı'nda Haziran ayında bulunulmasına rağmen kar yağışı yaşandı. Kayseri'de iki gündür etkili olan yağmur, 3 bin 917 metre yükseklikte bulunan Erciyes Dağı'nda kar şeklinde görüldü.

Şehirde öğleden sonra başlayan yağış, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde tipi şeklinde oldu. Yoğun tipi nedeniyle Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi
Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi
Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi
Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi
Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alparslan Ötüken

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Erciyes Dağı'nda Haziran ayında yoğun tipi - Haberler
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