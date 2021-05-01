ERCİŞLİ MUHTAR, AŞI YAPTIRAN YAŞLILARA KARANFİL HEDİYE ETTİ
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ERCİŞLİ MUHTAR, AŞI YAPTIRAN YAŞLILARA KARANFİL HEDİYE ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Yunus Yaşar, aşının önemine dikkat çekmek için mahallesinde aşı yaptıran 60 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, karanfil hediye etti.

VAN'ın Erciş ilçesi Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Yunus Yaşar, aşının önemine dikkat çekmek için mahallesinde aşı yaptıran 60 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, karanfil hediye etti.

Sağlık ekiplerinin koronavirüs aşı çalışmaları sürerken, Erciş'te Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Yunus Yaşar da yapılan çalışmalara destek vermek ve aşının önemini anlatmak için 60 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Muhtar Yaşar, ziyaret ettiği yaşlılara karanfil hediye ederek aşı yaptırdıkları için teşekkür etti. Pandemi kuralları içerisinde yaşlılarla sohbet eden Muhtar Yaşar, "Dünyayı sarsan koronavirüs salgını, hayatımızı olumsuz yönde etkiledi. Günlerce içeride kaldık. Ben de yaşadığımız salgın sürecinde aşının önemine dikkat çekmek için mahallemde aşı yaptıran yaşlılar ve diğer aileleri evlerinde ziyaret ettim ve kendilerine karanfil verdim. Amacım farkındalık yaratıp, aşı yapılmasını sağlamak. Gittiğim evlerde yaşlılarımızın sağlıklı ve mutlu olduklarını gördüm. Bu da bizi mutlu etti" dedi.

Mahalleli Mustafa Yaşar ise muhtarın yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ben 2'inci doz aşıyı da yaptım. Gayet sağlıklıyım ve kendimi çok iyi hissediyorum. Salgın gerçekten bizim hayatımızı zora soktu. Herkesin aşısını yaptırmasını ve bir an önce bu salgından kurtulmamızı istiyorum. Mahallemizin muhtarı Yunus Yaşar'a da bu davranışı için teşekkür ederim. İnşallah bir an önce bu salgın biter" diye konuştu.

ERCİŞLİ MUHTAR, AŞI YAPTIRAN YAŞLILARA KARANFİL HEDİYE ETTİ
ERCİŞLİ MUHTAR, AŞI YAPTIRAN YAŞLILARA KARANFİL HEDİYE ETTİ
ERCİŞLİ MUHTAR, AŞI YAPTIRAN YAŞLILARA KARANFİL HEDİYE ETTİ
ERCİŞLİ MUHTAR, AŞI YAPTIRAN YAŞLILARA KARANFİL HEDİYE ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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