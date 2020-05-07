Ercişli fırıncı "Covid-19" şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi

VAN'ın Erciş ilçesinde fırın işleten İsmail Şit, dünyayı sarsan virüse dikkat çekmek için "Covid-19" şeklinde ekmek üretti.

VAN'ın Erciş ilçesinde fırın işleten İsmail Şit, dünyayı sarsan virüse dikkat çekmek için "Covid-19" şeklinde ekmek üretti.

Dünyaya diz çöktüren, yaşantımızı değiştirip, tek gündem maddemiz halene gelen koronavirüsle mücadele şekillerine her gün yenileri ekleniyor. Babasıyla birlikte Erciş ilçe merkezinde fırın işleten İsmail Şit de ürettiği ekmeklerine, televizyonlarda ve gazetelerde görüp etkilendiği "Covid-19" şeklini verdi. Şit, bunu sosyal sorumluluk için yaptığını ve virüse dikkat çekmek istediğini söyledi. Virüse benzeyen ekmekleri tezgahına dizen Şit, "İftar için pide alamaya gelen insanların çok dikkatini çekiyor. Amacımız, bu uygulama ile salgının sürekli insanların hafızasında yer almasını, sosyal mesafeye ve maske takmaya daha çok duyarlı hale gelmesini sağlamaktır. "dedi. Ekmek almaya gelen vatandaşlar ise koronavirüse benzeyen ekmekleri tezgahta görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Müşterilerden Hasan Ortakaya,"İftar pidesi almak için her gün bu fırına geliyorum. Tezgahta koronavirüse benzeyen ekmek görünce çok şaşırdım. Çok ilginç ve çarpıcı bir uygulama. Bu uygulama ile salgına dikkat çekmişler. Gerçekten de bu salgını ciddiye almak lazım. Herkesin buna benzer sosyal çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA