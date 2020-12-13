Erciş'te sokakta yaşayan hayvanları unutulmadı
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Erciş'te sokakta yaşayan hayvanları unutulmadı

13.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:17
Erciş'te sokakta yaşayan hayvanları unutulmadı

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, sokakta yaşayan hayvanlar için mama, yem ve su bıraktı.

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, sokakta yaşayan hayvanlar için mama, yem ve su bıraktı.

Belediye ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vatandaşların dışarı çıkamadığı kısıtlama süresince hayvanların mağdur olmaması için çeşitli önlemler aldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşayan hayvanların aç kalmasını önlemek için yaşam alanlarına yem ve mama dağıttı.

Veteriner Hekim İhsan Nuri Çiftçi, hayvanların mağdur olmaması için çeşitli önlemler aldıklarını söyledi.

Vatandaşların dışarı çıkmadığı kısıtlama süresinde hayvanların aç ve susuz kalmaması için çaba gösterdiklerini belirten Çiftçi, "Belediyemizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara düzenli olarak yem bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokaktaki hayvanları doyurmaya çalışıyoruz. İlçedeki belirli noktalara kuşlar için yem, kedi ve köpekler için mama bıraktık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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