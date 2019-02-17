Erciş'te Mağaza Açılışı

Van'ın Erciş ilçesinde Sami Coşkun Durmaz ve Kenan Sönmez tarafından faaliyete sokulan iç giyim ve kozmetik mağazası, Vanyolu Caddesi'nde hizmete açıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, açılışta yaptığı konuşmada, "Eğer gerçekten şehrimiz güzel olursa ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında başka ilçelere, başka ile gitmezsek o zaman kendi sorunlarımızı kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş oluruz. Coşkun kardeşimizin Erciş'e açmış olduğu bu nezih yatırım için kendisini kutluyor teşekkür ediyoruz. Kendilerine yakışan güzel bir iş yeri olmuş." dedi.

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Prof. Dr. A. Menaf Turan ise Erciş'in bu tür işletmelere çok ihtiyacı olduğunu, belediye yönetimi açısından ortaya koymuş oldukları ilkelerin ilkinin ise yerel ekonomik kalkınma olduğunu söyledi.

Açılışa, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA