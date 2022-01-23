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Erciş'te korkutan yangın

Erciş'te korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Erciş ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çelebibağı Mahallesi'nde meydana geldi. Güllü Çalan isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, evde ise büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Erciş'te korkutan yangın

Erciş'te korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çelebibağı, Yangın, Güllü, Van, 3. Sayfa, Haber

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