Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)
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Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Beyaza bürünen parklar ve Van Gölü sahili drone ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Murat Kalkan, mart ayı sonunda yağan karın sürpriz olduğunu belirtti.

Bu anları keyfini çıkarıp, bol bol fotoğraf çektiklerini aktaran Kalkan, "İnşallah bu görselleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Memleketimizin yazı ayrı, kışı ayrı güzel.

Doğa fotoğrafçıları olarak her mevsimin tadını çıkarıp fotoğraflamaktayız. Bazı tarihi mekanları da fotoğrafladık." dedi.

Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)
Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)
Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)
Erciş'te kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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