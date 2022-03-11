Erciş'te 'giysi kumbarası' uygulaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te 'giysi kumbarası' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erciş'te 'giysi kumbarası' uygulaması

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından kullanılmayan giyeceklerin çöpe gitmeden geri dönüşüme kazandırılması için cadde ve sokaklarda kumbara uygulaması başlatıldı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından kullanılmayan giyeceklerin çöpe gitmeden geri dönüşüme kazandırılması için cadde ve sokaklarda kumbara uygulaması başlatıldı.

'Sıfır Atık' projesinin hayata geçirilmesiyle günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmasıyla çok sayıda malzeme çöpe gitmeden geri dönüşüme kazandırılıyor. Daha önce plastik, kağıt, metal gibi atıkların geri dönüşüme kazandırılması üzerine birçok projeyi hayata geçiren Erciş Belediyesi, bu defa farklı bir uygulama başlattı. Kullanılmayan ve atıl durumdaki tekstil, giysi, ayakkabı, çanta, kemer gibi malzemelerin çöp yerine geri dönüşüme kazandırılmasını hedefleyen Erciş Belediyesi, giysi kumbarası uygulamasını başlattı. Cadde ve sokaklara kumbara bırakan belediye görevlileri, atıl durumdaki giyecek malzemelerinin geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. - VAN

Erciş'te 'giysi kumbarası' uygulaması

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Metal, Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title