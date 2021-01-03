Erciş'te evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Erciş'te evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

03.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:30
Erciş'te evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 

İlçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile A.T.'nin evine operasyon düzenlendi. Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bomba arama köpeği ile ev ve eklentilerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda 6 tabanca, 24 tabanca şarjörü, bin 44 fişek, 2 av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kesici alet ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, A. T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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