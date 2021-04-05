Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu
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Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu.???????

Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, yazılı açıklamasında, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem içeren bir açıklama yayımladıklarını bildirdi.

Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerinin herkesçe bilindiğini belirten Gök, şunları ifade etti:

"Yayımladıkları bildiri, içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar olsa olsa 'amiral eskisi'dir. Gece yarısı deklare ettikleri 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve hatta sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir. Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına dahi tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır."

15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden milletin, Türkiye'nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını kaydeden Gök, "Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto, bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gök, kendilerine destek veren 65 dernek, sendika ve vakıf adına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Hazırladıkları dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldiklerini kaydeden Gök, şunları bildirdi:

"Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir."

Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu
Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu
Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu
Gaziantep'teki 65 sivil toplum kuruluşu bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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