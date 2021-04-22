Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi
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Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi

İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR - Haberler | Güncel

Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik Hatıra Ormanına 375 adet fidan dikildi.

Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik Hatıra Ormanına 375 adet fidan dikildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Ercişli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik adına oluşturulan hatıra ormanına 375 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Şehidin adının yaşatılması amacıyla düzenlenen anlamlı tören ile bir araya gelindiğini belirten Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıdvan Çevik'in şehadete erişinin üçüncü yıl dönümünde Yukarı TOKİ'de 14 dönümlük bir sahada 375 ladin ağacının dikimi için bir araya geldik. Bizler şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatabilmek, şehitlik makamına ermiş ailemizi mutlu edebilmek, onlara layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biz her zaman kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Biz onların bizlere bırakmış oldukları mirasa sahip çıkabilmek ve bu mirası gelecek nesillere taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki Erciş'in yiğit ve kahraman evlatları aziz şehitlerini her zaman koruyacak ve aziz şehidin hatırasını her zaman yaşatacaktır. Bu güzel ağaçlar gibi büyüyecek, kök salacak ve bu topraklarda barışı, kardeşliği hep birlikte yaşatacağız" dedi.

Düzenlenen törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, siyasi parti temsilcileri, şehit ailesi ve yakınları katıldı.

Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi
Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi
Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi
Erciş'te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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