Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği
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Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği

23.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:45

- Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği Van'ın Erciş ilçesinde uzaktan eğitim sistemine katkı sağlamak amacıyla 586 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.

- Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde uzaktan eğitim sistemine katkı sağlamak amacıyla 586 öğrenciye tablet desteğinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitime katkı sunmak amacıyla tüm Türkiye'de tablet dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Erciş ilçesinde Bakanlık tarafından yapılan özel puanlama sistemiyle başarı ve sosyoekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenen 586 öğrenciye tabletleri dağıtıldı. İçerisinde 32 GB hafıza kartı ile internet erişiminin de bulunduğu paketler okul idarecilerine teslim edilirken, yine okullarda uzaktan eğitime katkı sunmak amacıyla 183 adet web kamera desteğinde bulunuldu.

Tablet dağıtımı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, bu tür hizmetlerin devletin ne kadar büyük olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı. Bu hizmetin Erciş'e ulaştırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şükran duygularını ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Bu tabletlerle evlatlarımız çok güzel eğitim alacaklar ve kendilerini geleceğe daha başarılı bir şekilde hazırlayacaklar. Bu tabletlerin Erciş'imize, evlatlarımıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği
Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği
Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği
Erciş'te 586 öğrenciye tablet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİM SABAH KENDİR

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