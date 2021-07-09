Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, gençlerle bir araya geldi
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Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, gençlerle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gençlerle buluştu.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gençlerle buluştu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "gençlik buluşmaları" kapsamda Gençlik Kitap Kafe'de öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmetbeyoğlu, gençlik projelerine her fırsatta destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Gençlik Kitap Kafe'de oluşturulan ortamda öğrencilerin ders çalışma olanağı bulduğunu anlatan Mehmetbeyoğlu, ilçede Gençlik Kitap Kafe sayısını artıracaklarını kaydetti.

Kafe sorumlusu Cafer Şahan da gençlere verdiği desteklerden dolayı Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Öğrenci Sezer Dursun ise evde çalışma ortamı olmadığı için Gençlik Kitap Kafe'ye geldiğini aktardı.

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, gençlerle bir araya geldi
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, gençlerle bir araya geldi
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, gençlerle bir araya geldi
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, gençlerle bir araya geldi
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, gençlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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