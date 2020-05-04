Erçek Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı göçe başladı

Erçek Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı göçe başladı Erçek Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üremek için suyun tersine göç etmeye başladı.

Erçek Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı göçe başladı

VAN - Erçek Gölü'nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali, üremek için suyun tersine göç etmeye başladı.

Van Gölü Havzası'nda yer alan 112 kilometrekare yüzölçümüne sahip ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'nde neslini devam ettiren inci kefalleri (Van balığı) 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin özellikle kaçak avlanma yapan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personelleri tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önemli tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gedelova Mahallesi mevkiinde tatlı su kaynağının Erçek Gölü'ne döküldüğü noktada yapılan denetimlerde, inci kefalinin üremek için tatlı suya girdiğini gözlemledi. İnci kefalinin tersine göçünün başladığı tatlı su noktalarında kaçak avcılar tarafından avlanılmaması için önlemler attırıldı.

Diğer taraftan, balıkların herhangi bir engele takılmadan rahat göç edebilmesi için tatlı su kaynaklarındaki engeller de temizlendi.

Konuya ilişkin konuşan Erçek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Süleyman Salıçhan, Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube personellerinin bölgede 7/24 nöbet tutuğunu belirtti. Erçek Gölü'nde denetimlerin son yıllarda artığına dikkat çeken Salıçhan, bu sayede balık popülasyonunun arttığını kaydetti.

Kaynak: İHA