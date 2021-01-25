Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Yalçıntaş kimdir?
Bursa'da 38 yaşındaki dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ercan Yalçıntaş hayatını kaybetti. Peki, Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?
Arka Sokaklar, Vatanım Sensin gibi dizilerde boy gösteren Ercan Yalçıntaş, Bursa'daki evinde hayatını kaybetti. Peki, Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Yalçıntaş kimdir?
ERCAN YALÇINTAŞ KİMDİR?
Ercan Yalçıntaş, 38 yaşındaydı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim alan Yalçıntaş, Payitaht, Eve Dönüş, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Türkan" gibi dizilerde yer aldı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşamını sürdüren oyuncu, sara hastasıydı.
ERCAN YALÇINTAŞ NEDEN ÖLDÜ?
Başarılı oyuncu, 24 Ocak günü evinde cansız şekilde bulundu. Yalçıntaş'ın Yalçıntaş'ın sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.