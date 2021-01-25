Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi? Ercan Yalçıntaş kimdir?

Bursa'da 38 yaşındaki dizi ve tiyatro oyuncusu olan Ercan Yalçıntaş hayatını kaybetti. Peki, Ercan Yalçıntaş kimdir, nereli? Ercan Yalçıntaş neden öldü, hastalığı neydi?