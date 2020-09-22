Ercan Taner ve Fatih Altaylı arasında neler oldu? Fatih Altaylı ve Ercan Taner neden kavga etti? Ercan Taner hangi tweetleri aile olay oldu?
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Ercan Taner ve Fatih Altaylı arasında neler oldu? Fatih Altaylı ve Ercan Taner neden kavga etti? Ercan Taner hangi tweetleri aile olay oldu?

Fatih Altaylı'nın canlı yayında Ercan Taner hakkında söylemleri ile ikili arasında neler yaşandı? Fatih Altaylı ve Ercan Taner neden kavga etti? Fatih Altaylı canlı yayında ne yaptı?

Ercan Taner ve Fatih Altaylı arasında neler oldu? Fatih Altaylı ve Ercan Taner neden kavga etti? Ercan Taner hangi tweetleri aile olay oldu?
22.09.2020 09:06 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:10

NTV'de "%100 Futbol" programında tartışmalar, ifşalar ve tweetler olay oldu. Fatih Altaylı'nın söylemlerine tepki gösteren Ercan Taner neler söyledi? Tüm olayın detayları haberimizde yer almaktadır.

FATİH ALTAYLI VE ERCAN TANER ARASINDA NELER OLDU?

Fatih Altaylı Bloomberg'te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in sözlerine destek veren Fatih Altaylı TRT sunucusu Ersin Düzen'in TRT'den aylık 400 bin lira kazandığını iddia eden Altaylı, "Bu arkadaşın kıymeti harbiyesi nedir ki, ayda 400 bin TL TRT'den alıyormuş. Okuduğumu söylüyorum. Ben ne mali işleri araştırma kuruluyum, ne MASAK'ım… 400 bin TL TRT'den, ayda 100 TL'de federasyondan alıyormuş. Almıyorsa kimsenin günahını almak istemem. Ama medyada bunlar yazılıyor" dedi.

Ercan Taner hakkında söylemlerde bulunan Fatih Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun?

Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.

Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin?

Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.

Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih.

Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı." Açıklamalarında bulundu.

CANLI YAYINDA NELER OLDU?

Konuşmadıklarını iddia eden Taner'e karşılık telefonundan konuştuklarını gösteren Fatih Altaylı, Ercan Taner'in telefon numarasını canlı yayında gösterdi.

Kaynak: Haberler.com

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