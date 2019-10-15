Erbaş: "Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir"

Erbaş: "Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi Erbaş'ın şehidin babası Fevzi Topçu ile kucaklaşması ve taziyeleri iletmesi Erbaş'ın şehidin kardeşine baş sağlığı dilemesi Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan...

15.10.2019 14:35

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi

Erbaş'ın şehidin babası Fevzi Topçu ile kucaklaşması ve taziyeleri iletmesi

Erbaş'ın şehidin kardeşine baş sağlığı dilemesi

Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. (1)

Kaynak: AA
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