Erbakan: Milli Görüş sancağını yeniden burçlara dikeceğiz
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Erbakan: Milli Görüş sancağını yeniden burçlara dikeceğiz

Erbakan: Milli Görüş sancağını yeniden burçlara dikeceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Fatih İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Fatih İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Karagümrük Stadında düzenlenen Yeniden Refah Partisi Fatih İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Milli Görüş Hareketinin kurucusu 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatındaki en büyük düsturun "asla vazgeçmek olmadığını" dile getiren Erbakan, Ebu Eyyub El Ensari, Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, Erbakan hoca ile ortak yönleri olduğunu belirterek, bu yönlerden birinin vazgeçmemek diğerinin ise tırnakları ile söke söke almak olduğunu ifade etti.

"ABD'NİN İSTEDİKLERİNİN TAM TERSİ İCRAATLARA İMZA ATTI"

Fatih Erbakan, "Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin 90 yaşında İstanbul'un fethi için savaştığını, merhum Necmettin Erbakan'ın da hastane odasında son nefesine kadar teşkilat çalışmalarını sürdürdü.  Necmettin Erbakan'ın Sultan Abdülhamid Han gibi bedel ödemek pahasına dahi olsa dünya siyonizmine boyun eğmediğini belirten Fatih Erbakan, merhum Erbakan'ın, İran ve Irak'a uygulanan ambargoyu deldiğini ve ABD'nin istediklerinin tam tersi icraatlara imza attı" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ GÖRÜŞ SANCAĞINI YENİDEN DİKECEĞİZ"

Merhum liderleri Erbakan Hocanın da Milli Görüş'ü 1994 ve 1997'de tırnakları ile sökerek zafere taşıdığını söyleyen Fatih Erbakan,  "Manevi miras ve kalbimizdeki imanla aynı bir Ulubatlı Hasan gibi kükreyerek Milli görüş sancağını burçların en yüksek noktasına yeniden dikeceğiz" diye konuştu.

Kongrede Fatih İlçe Başkanlığına Mahmut Öztürk seçildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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