Erbaa Dernekler Federasyonundan belde ve köylere gıda ile hijyen malzemesi yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erbaa Dernekler Federasyonundan belde ve köylere gıda ile hijyen malzemesi yardımı

08.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:34
Erbaa Dernekler Federasyonundan belde ve köylere gıda ile hijyen malzemesi yardımı

Merkezi İstanbul'da bulunan Erbaa Dernekler Federasyonu (ERDEF) tarafından 3 belde ve 74 köye gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Erbaa Dernekler Federasyonu (ERDEF) tarafından 3 belde ve 74 köye gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

ERDEF, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla başlatılan "Doyduğumuz Topraklardan Doğduğumuz Topraklara Yardım Eli Projesi" kapsamında Erbaa ilçesindeki 3 belde ve 74 köyde yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler dağıttı.

Dağıtım öncesi düzenlenen programda konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, federasyona gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Karagöl, şunları söyledi:

"Kolilerimizin içerisinde maskemiz var, dezenfektanımız var, eldivenimiz var ayrıca bu çalışmayı yaparken şunu da atlamadılar bizim tekrardan hayata geçireceğimiz huzurevimiz var daha hijyenik ortamda gerekirse sık sık değiştirilmesi açısından nevresim takımı da getirildi, ben o anlamda belki kimsenin düşünmediği noktalara değindiği için de sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim bu kolilerimizin içerisinde geçmişimize dokunuyoruz, geleceğimize dokunuyoruz, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize dokunuyoruz, anlayacağınız dokunmadığımız hiçbir yer kalmıyor. O yüzden hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

ERDEF Başkanı Hüseyin Koyuncu ise "Biz buralarda bu topraklarda büyüyen bu toprakların evladı olarak gurbete giden sizlerin evlatlarıyız, burada yaşanan her şeye de duyarlı olmak aslında görevimiz, bu yaptığımız aslında bir hizmetin içinde biz evlatları olarak buradaki büyüklerimize daima yapacağımız görev." dedi.

Çalışmada katkısı olan herkese teşekkür eden Koyuncu, "Köylerimize dağıtılmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yaptık. Biz muhtar abilerimize ve kardeşlerimizle iletişime geçerek kendilerine teslim edeceğiz. Her köyümüzün camisinin veya köy muhtarımızın belirleyeceği noktada halkımızın kendisini dezenfekte etmek adına 200 adet dezenfekte makinesini almış bulunmaktayız. Akabinde hijyen malzemesi de 1 tona yakın köylerimize dağıtılmak üzere geldi. Yaklaşık 20 bin maske ayarladık, şu an devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek adına her köyümüze de Türk bayrağı, muhtarlarımıza verilmek üzere gönderilecek." diye konuştu.

Programda daha sonra gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler araçlarla köylere gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Kınalı Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erbaa Dernekler Federasyonundan belde ve köylere gıda ile hijyen malzemesi yardımı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 12:45:16. #1.15#
title