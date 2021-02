Erbaa Dernekler Federasyonundan belde ve köylere gıda ile hijyen malzemesi yardımı

Merkezi İstanbul'da bulunan Erbaa Dernekler Federasyonu (ERDEF) tarafından 3 belde ve 74 köye gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

ERDEF, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla başlatılan "Doyduğumuz Topraklardan Doğduğumuz Topraklara Yardım Eli Projesi" kapsamında Erbaa ilçesindeki 3 belde ve 74 köyde yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler dağıttı.

Dağıtım öncesi düzenlenen programda konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, federasyona gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Karagöl, şunları söyledi:

"Kolilerimizin içerisinde maskemiz var, dezenfektanımız var, eldivenimiz var ayrıca bu çalışmayı yaparken şunu da atlamadılar bizim tekrardan hayata geçireceğimiz huzurevimiz var daha hijyenik ortamda gerekirse sık sık değiştirilmesi açısından nevresim takımı da getirildi, ben o anlamda belki kimsenin düşünmediği noktalara değindiği için de sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim bu kolilerimizin içerisinde geçmişimize dokunuyoruz, geleceğimize dokunuyoruz, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize dokunuyoruz, anlayacağınız dokunmadığımız hiçbir yer kalmıyor. O yüzden hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

ERDEF Başkanı Hüseyin Koyuncu ise "Biz buralarda bu topraklarda büyüyen bu toprakların evladı olarak gurbete giden sizlerin evlatlarıyız, burada yaşanan her şeye de duyarlı olmak aslında görevimiz, bu yaptığımız aslında bir hizmetin içinde biz evlatları olarak buradaki büyüklerimize daima yapacağımız görev." dedi.

Çalışmada katkısı olan herkese teşekkür eden Koyuncu, "Köylerimize dağıtılmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yaptık. Biz muhtar abilerimize ve kardeşlerimizle iletişime geçerek kendilerine teslim edeceğiz. Her köyümüzün camisinin veya köy muhtarımızın belirleyeceği noktada halkımızın kendisini dezenfekte etmek adına 200 adet dezenfekte makinesini almış bulunmaktayız. Akabinde hijyen malzemesi de 1 tona yakın köylerimize dağıtılmak üzere geldi. Yaklaşık 20 bin maske ayarladık, şu an devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek adına her köyümüze de Türk bayrağı, muhtarlarımıza verilmek üzere gönderilecek." diye konuştu.

Programda daha sonra gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler araçlarla köylere gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız