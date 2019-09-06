Erbaa'da CHP'nin son atanan yönetimi de görevden alındı

06.09.2019 15:54

Tokat'ın Erbaa ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından yıl içerisinde atanan son ilçe yönetimi de görevden alındı.



Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan CHP İlçe Kongresi'nde Savaş Uzun ilçe başkanı seçilmiş, CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen yazı ile görevlerine seçimden kısa bir süre sonra son verilmişti. Atanan yeni yönetimde Mehmet Hanefi Kalaycı ilçe başkanı olarak görevlendirilmişti. Görevlendirilen yeni yönetimin de görevden alındığına dair yazı CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek imzalarıyla CHP Tokat İl Başkanlığına ulaştı. Yazıda olağanüstü kongre çalışmalarının yapılması için 5 İlçe Geçici Kurulu oluşturulduğu, bu kurula da başkan olarak Hayri Kocaoğlu'nun atandığı belirtildi.



CHP Tüzüğü'nün 25. maddesinin 1. fıkrası uyarınca gizli oyla ve oy birliğiyle alındığı belirtilen bu karar ile yıl içerisinde Erbaa'da önce seçilmiş, sonra da atanmış yönetimler olmak üzere iki yönetim Genel Merkez kararıyla görevden alınmış oldu. - TOKAT

Kaynak: İHA