Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı

Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı
Anadolu Ajansı / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Erbaa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı verdi.

Erbaa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı verdi.

Belediye tarafından Zafer Bayramı öncesi ilçedeki esnafa toplam bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Zafer Bayramı öncesi bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğümüz aracılığıyla Türk bayraklarımızı esnaflarımıza ulaştırdık. Zafer Bayramı günü şehrimizin şanlı bayrağımız ile donatılmasını arzu ediyoruz. Şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu toprakları bizlere vatan eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı
Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı
Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Maraş'ı sonunda kararlılıkla açtık, bölgeyi yeni yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz
KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Maraş'ı sonunda kararlılıkla açtık, bölgeyi yeni yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Cristiano Arda Güler Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:11:59. #1.14#

title