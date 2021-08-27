Erbaa Belediyesi Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı

Erbaa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı verdi.

Erbaa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı verdi.

Belediye tarafından Zafer Bayramı öncesi ilçedeki esnafa toplam bin Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Zafer Bayramı öncesi bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Zabıta Müdürlüğümüz aracılığıyla Türk bayraklarımızı esnaflarımıza ulaştırdık. Zafer Bayramı günü şehrimizin şanlı bayrağımız ile donatılmasını arzu ediyoruz. Şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu toprakları bizlere vatan eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Yıldız