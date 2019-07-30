Eray Yeşilırmak ünlülerden tam not aldı

HERKES DEMET AKALIN'I O YEŞİLIRMAK'I BEĞENDİ

Herbir videosu binlerce beğeni alan Yeşilırmak'ı, YouTube kanalında milyonlar izliyor. Ünlü sanatçıların şarkılarını cover yaparak seslendiren sanatçı, Demet Akalın ve Simge'den övgü dolu sözler aldı. İki albümü olan Yeşilırmak, "Yine Sever miydim?" adlı single, ağustos ayında tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Eylül ayında da Ankara'da konser verecek olan sanatçı, kısa sürede milyonlara ulaşmasının sebebini, "sosyal medyayı iyi kullanıyorum. TIKTOK ve instagram'a yüklediğim video'lar dikkat çekiyor. Demet Akalın,Simge Sağın, Günel Zeynelova, Bahtiyar Özdemir ve birçok sanatçının, kızımla olan videolarıma ve cover şarkılarıma yapmış oldukları yorumlar motivasyonumu artırıyor. Bundan sonra kızımla birlikte YouTube kanalımda her pazar bir cover şarkı ile karşınıza çıkacağız." sözleriyle açıkladı.

Kaynak: Bültenler