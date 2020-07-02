Epstein davası: Çocuklara cinsel tacizle suçlanan milyarderin eski kız arkadaşı tutuklandı
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Epstein davası: Çocuklara cinsel tacizle suçlanan milyarderin eski kız arkadaşı tutuklandı

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in arkadaşı Ghislaine Maxwell, FBI tarafından tutuklandı.

Epstein davası: Çocuklara cinsel tacizle suçlanan milyarderin eski kız arkadaşı tutuklandı
02.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:40

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in arkadaşı Ghislaine Maxwell, FBI tarafından tutuklandı.

1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell'in, Epstein ile ilgili suçlamalarla ülkenin doğu kıyısında gözaltına alındığı ve bugün federal mahkemeye çıkartılacağı belirtildi.

Bir dönem Epstein'in kız arkadaşı olan ve daha sonra, Epstein'ın genç kızlara cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu iddia edilen Maxwell, Epstein'in geçen yıl Temmuz'da gözaltına alınmasından bu yana kamuoyu önünde görülmüyordu ve yeri bilinmiyordu.

Epstein hücrede intihar etti


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New York'taki federal savcılar 2002-2005 yılları arasında Epstein'in New York'taki evi ve Florida'daki malikanesinde aralarında 14 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu reşit olmayan kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğine dair suçlamalar içeren bir iddianame hazırlamıştı.

Suçlamaları kabul etmeyen Epstein, geçen Ağustos'ta Manhattan'da tutulduğu hücrede kendisini öldürmüştü.

Epstein'e 2007'de de benzer suçlamalar yöneltilmişti. Savcılıkla anlaşan ve fuhuş suçlamasını kabul eden Epstein, olası bir müebbet hapis cezası yerine 13 ay hapse mahkum olmuştu.

BBC

Manşet

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