Epözdemir: "Futbolun bütün bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele adına tarihi bir ilke imza atacağız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Epözdemir: "Futbolun bütün bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele adına tarihi bir ilke imza atacağız"

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında oynanacak kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında oynanacak kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Epözdemir: Futbolun bütün bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele adına tarihi bir ilke imza atacağız

Epözdemir: Futbolun bütün bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele adına tarihi bir ilke imza atacağız

Epözdemir: Futbolun bütün bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele adına tarihi bir ilke imza atacağız

AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title