Epözdemir: "Futbolun bütün bileşenleriyle kadına karşı şiddetle mücadele adına tarihi bir ilke imza atacağız"
AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında oynanacak kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında oynanacak kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dostluk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.