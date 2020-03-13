Epilepsi nöbeti geçiren hastayı yetiştirirken, ölümlü kaza yaptı MERSİN'de, okul çıkışı bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Hasan Kurt'a (14) çarparak ölümüne neden olan M.U.'nun (42) yargılanmasına başlandı.

MERSİN'de, okul çıkışı bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Hasan Kurt'a (14) çarparak ölümüne neden olan M.U.'nun (42) yargılanmasına başlandı. Epilepsi krizi geçiren komşusunun çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada kazanın gerçekleştiğini söyleyen M.U., "Arka koltuktaki hasta çocuğun annesi, 'Çocuğum ölüyor hastaneye yetiştir' deyince, ambulans ile dönerim düşüncesiyle yola devam ettim. Kazada kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Kaza, 22 Eylül 2019 günü Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi'nde, Cemalpaşa Caddesi ile Mersinli Ahmet Bulvarı'nın kesiştiği Toros Devlet Hastanesi'ne 700 metre mesafede meydana geldi. AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 9'ncu sınıf öğrencisi Hasan Kurt, okul çıkışı bisikletle evine giderken M.U. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kurt'un kazadan 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Oğullarının ölümüyle büyük acı yaşayan aile, organlarını bağışladı. Hasan'ın organları, 8 hastaya umut oldu.

EPİLEPSİ GEÇİREN ÇOCUĞU HASTANEYE GÖTÜRÜYORMUŞSürücü M.U. hakkında 'taksirle adam öldürmek' suçundan açılan davanın görülmesine 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık M.U. ile olay anında yanında bulunan 2 kadın ve taraf avukatları katıldı.Savunmasına üzgün olduğunu söyleyerek başlayan M.U., olay günü beyninde tümör bulunan ve epilepsi krizi geçiren komşusunun T.K. isimli çocuğunu Toros Devlet Hastanesi'ne götürmek için aracına aldığını anlattı.BERAATİNİ İSTEDİÇocuğun durumunun acil olması nedeniyle dörtlüleri yakıp, korna çalarak yola devam ettiğini dile getiren M.U., "Mersinli Ahmet Bulvarı'ndan, Toroslar Devlet Hastanesi'ne giden Cemalpaşa Caddesi'ne bağlanan yolda, bisikletli bir anda önüme çıktı. Hızım yaklaşık 80 kilometreydi. Çarpmanın etkisiyle benim tarafımdaki kapı içeriye gömüldü. Araçtan inmek istedim ama inemedim. Arka koltukta hasta çocuğun annesi, 'çocuğum ölüyor hastaneye yetiştir' deyince, ambulans ile dönerim düşüncesiyle yola devam ettim. Hastaneye varınca oradaki görevlilere ve polislere kaza yaptığımızı söyledim. Hemen ambulans gönderdiler. Olaydan sonra aileyi ziyaret ettim. Kazada kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.BİR ANDA ÇARPMA SESİ GELDİ, ARACIN CAMLARI KIRILDIEpilepsi krizi geçiren çocuğun annesi E.K. ise tanık olarak verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü oğlum kapının önünde hava alırken bir anda fenalaşıp düşmüş. Çok kötü epilepsi krizi geçiriyordu. Arabaya atıp hastaneye yetiştirmeye çalışıyorduk. O anda oğlumla ilgilendiğim için hiçbir şey görmedim, oğlum ölüyordu. Bir anda çarpma sesi geldi ve aracın camları kırıldı."

Mahkeme, sürücü ile ölenin kazada kusur oranlarının tespit edilmesi için dosyanın Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA