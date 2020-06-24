Epic Games Store'un Aktif Kullanıcı Sayısı 61 Milyona Ulaştı
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Epic Games Store'un Aktif Kullanıcı Sayısı 61 Milyona Ulaştı

Epic Games Store'un aylık aktif kullanıcı sayısı 61 milyona ulaştı.

Epic Games Store'un Aktif Kullanıcı Sayısı 61 Milyona Ulaştı
24.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:59

Epic Games Store'un aylık aktif kullanıcı sayısı 61 milyona ulaştı. Tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelmeyi başaran dijital oyun mağazasının eş zamanlı kullanıcı sayısı ise 13 milyonu gördü. Aylık aktif kullanıcı sayısındaki artış ile ilgili detaylar haberimizde.

Epic Games Store'un Aktif Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Ücretsiz oyun dağıtma işini bir gelenek haline getiren dijital oyun mağazası, geçtiğimiz haftalarda GTA V, Civilization VI, Borderlands: The Handsome Collection, Ark Survival Evolved gibi popüler oyunları bedava sunmuştu. Tüm dünyada oldukça popüler olan bu video oyunlarının ücretsiz olarak sunulması, dijital oyun mağazasının 61 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşılmasında çok büyük bir payı vardı. Özellikle GTA V ücretsiz olduğunda Epic Games'in dijital oyun mağazası çok kısa sürede çökmüştü ve düzelmesi saatler sürmüştü. Çok sayıda oyuncu, GTA V oyununu ücretsiz olarak alabilmek için uzunca bir süre beklemek zorunda kalmıştı.

Dijital oyun mağazasının bu sayıya ulaşmasını tamamen ücretsiz oyunlara bağlamamak gerekiyor. Zira tüm dünyada en çok oynanan battle royale oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, yalnızca Epic Games'in dijital oyun mağazasında yer alıyor. Dolayısıyla Fortnite'ın da etkisi bir hayli yüksek olduğunu belirtmemiz gerek. Epic Games, geçtiğimiz haftalarda Epic Games Store'un mobil sürümü üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Epic Games Store'u Steam ile karşılaştıracak olursak, Steam'in aylık aktif kullanıcı sayısı 100 milyon olarak açıklandı. Steam, üç ay önce tüm zamanların rekorunu kırarak 24,5 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını gördü.

Epic Games'in popüler dijital oyun mağazasında bu hafta Pathway, ücretsiz oldu. Sıra tabanlı strateji oyunlarını seviyorsanız Pathway'de keyifli vakit geçirebilirsiniz. Pathway oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için sınırlı süreniz bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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