Epic Games oyunlarına başarımlar eklenmeye başladı

Epic Games Store, Aralık 2018'de Steam'in elindeki dijital oyun mağazası platformuna doğrudan rakip olmak için piyasaya sürüldüğünde, birçok kişi yeni vitrinin başarılı olma yeteneği konusunda şüpheciydi.

Epic Games Store'da istek listesi, alışveriş sepeti veya genel inceleme sistemi yoktu ve oyunların hiçbirinin başarımları yoktu.

Bazı oyuncular başarımlar öyle ya da böyle önemsemese de, bir oyunun ilerlemesini izleyebilmek bir oyunu yeniden oynatma değerini ekleyebilir ve çevrimiçi görüntülemek için görsel bir gösterge kazanmak birçok oyuncuya belirli vitrinlere geri dönme teşviki sağlar. Bu yüzden Epic Ekim ayında sitede mağaza çapında bir başarı sisteminin başlatılacağını duyurduğunda, bu birçok kişi için heyecan verici bir haber di.

Hades, Rocket League, Pillars of Eternity ve The Game Awards 2021 adayı Kena: Bridge of spirits gibi oyunlarda başlatıldı, ancak Epic Games Store'daki hangi ek oyunların başarılarla uygulandığı izlemek oyun topluluğuna kaldı ve Reddit, insanların bu bilgileri paylaşması için bir depo haline geldi. Listeye son eklenenler arasında Kingdom: Come Deliverance, Merchant of the Skies, Crying Suns, Among Us, Absolute Drift ve Football Manager 2022 yer alıyor.

