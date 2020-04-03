Epic Games Mağazasında Bahar İndirimi Kampanyası Başladı
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Teknoloji

Epic Games Mağazasında Bahar İndirimi Kampanyası Başladı

Bu hafta itibarıyla artık İlkbahar mevsimine giriş yapmış olduk, sevgili takipçiler. Mevsimin gelişini kutlamak amacıyla indirim kampanyaları da başladı.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
Epic Games Mağazasında Bahar İndirimi Kampanyası Başladı

Bu hafta itibarıyla artık İlkbahar mevsimine giriş yapmış olduk, sevgili takipçiler. Mevsimin gelişini kutlamak amacıyla indirim kampanyaları da başladı. Sizi birkaç gün önce PlayStation mağazasında başlayan İlkbahar İndirimi ile ilgili olarak haberdar etmiştim. Dün ise Epic Games mağazasında Bahar İndirimi adıyla yeni bir kampanya başladı.

Bahsi geçen kampanya kapsamında yüzden fazla oyun, %15 - 80 arasında değişen oranlarda indirime girmiş durumda ve sizi bekliyorlar.

Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, Borderlands 3, Detroit: Become Human, Control, Red Dead Redemption 2, The Outer Worlds, Assassin's Creed, Far Cry, Metro, Darksiders, Watch Dogs, Tom Clancy's ve Quantic Dream oyunları, Shenmue III, The Crew 2, Zombie Army 4: Dead War ve The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, dikkat çekenlerin arasında yer alıyor.

Son olarak bir hatırlatma yapmam gerekir ki Yılbaşı Tatili İndirimi sırasında kazandığınız kupon(lar) varsa, 1 Mayıs 2020 TSİ 09: 59'a kadar kullanmayı unutmayın. En az 79.99 TL değerindeki bir oyunu satın alırken kullanabileceksiniz ve Bahar İndirimi kapsamında da bu fiyata güzel seçenekler var. Şimdiden keyifli oyunlar dilerim!

Kaynak: Tamindir

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