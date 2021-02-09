Epic Games İlkbahar Sezonu indirimleri 11 Şubat'ta başlıyor

Epic Games Store İlkbahar indirimi 11 Şubat'ta başlıyor. Epic Games Store'nin düzenleyeceği bu sunum oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Epic Games'in yapacağı bu sunumla oyunseverlere çok şey vadettiği aşikar. Epic Games İlkbahar Sezonu indirimlerinde hangi oyunlar var?

Şirket, Epic Games Store ilkbahar Vitrini adlı bir sunum gerçekleştireceğini açıkladı. Sunumun saati ise 11 Şubat Perşembe Türkiye saati ile 22:00'da olacağı bilgiler arasında yer aldı.

Etkinlik kapsamında piyasaya sürülmesi beklenen aktif yeni oyunların duyurulması da bekleniyor, buna ek olarak oyunun oynanış sürümleri ve geliştiricilerin sunacağı detaylı oyun bilgileri de hazır bulunacak. Gelişmeleri takip etmek için Epic Games'in Twitch hesabı üzerinden izlenebilecek.

EPIC GAMES İLKBAHAR SEZONUNDA İNDİRİME GİRECEK OYUNLAR

STAR WARS: Squadrons – %40 İndirim

SnowRunner – %40'a Varan İndirim

Cyberpunk 2077 – %10 İndirim

Assassin's Creed Valhalla – %20'ye Varan İndirim

Hades – %20 İndirim

STAR WARS BATTLEFRONT 2'ye sahip olan kullanıcılar indirimler başladığı zaman; diğer Star Wars oyunlarında da fazladan indirim kazanacak. İndirim ödeme kademesine gelince uygulamaya sokulacak.