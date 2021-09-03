Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyunu duyurdu!

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu. Epic Games mağazası üzerinde toplam 32 TL satış fiyatıyla listelenen Yoku's Island Express, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yoku's Island Express sistem gereksinimleri neler? Yoku's Island Express kaç GB?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Yoku's Island Express oldu. Toplam satış fiyatı 32 olan oyun, Epic Games Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

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YOKU'S ISLAND EXPRESS FRAGMANI

Yoku, güneşli ve tropik Mokumana Adası'na geldi, artık rahat rahat dolaşarak postaları sahiplerine teslim etmeye hazır!

Fakat, Ada'nın antik tanrısı bir kabusun içinde hapsolduğundan bu açık dünya platformunda dolaşarak ve pinball oyun mekaniklerini kullanarak ihtiyacı olanlara yardım etme görevi maceracı Yoku'ya düşüyor!

Postaneyi yeniden inşa etme ve yaşlı bir tanrıyı uykusundan uyandırma görevinde, ufak tefek kahramanımızı el çizimi olan muhteşem adada döndür ve sars.

YOKU'S ISLAND EXPRESS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i3-2100 @ 3GHz/ AMD A8-5500 @ 3.2GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 630 1GB/ AMD Radeon 7770 1GB/ Intel HD 530

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

YOKU'S ISLAND EXPRESS KAÇ GB?

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu Yoku's Island Express, 3 GB'lık minimum bir depolama alanını kapsıyor.