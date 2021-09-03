Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyunu duyurdu!

Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyunu duyurdu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunlarını duyurdu. Epic Games mağazası üzerinde toplam 32 TL satış fiyatıyla listelenen Yoku's Island Express, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yoku's Island Express sistem gereksinimleri neler? Yoku's Island Express kaç GB?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Yoku's Island Express oldu. Toplam satış fiyatı 32 olan oyun, Epic Games Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

YOKU'S ISLAND EXPRESS FRAGMANI

Yoku, güneşli ve tropik Mokumana Adası'na geldi, artık rahat rahat dolaşarak postaları sahiplerine teslim etmeye hazır!

Fakat, Ada'nın antik tanrısı bir kabusun içinde hapsolduğundan bu açık dünya platformunda dolaşarak ve pinball oyun mekaniklerini kullanarak ihtiyacı olanlara yardım etme görevi maceracı Yoku'ya düşüyor!

Postaneyi yeniden inşa etme ve yaşlı bir tanrıyı uykusundan uyandırma görevinde, ufak tefek kahramanımızı el çizimi olan muhteşem adada döndür ve sars.

YOKU'S ISLAND EXPRESS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel i3-2100 @ 3GHz/ AMD A8-5500 @ 3.2GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 630 1GB/ AMD Radeon 7770 1GB/ Intel HD 530
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

YOKU'S ISLAND EXPRESS KAÇ GB?

Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak kullanıcılarına sunduğu Yoku's Island Express, 3 GB'lık minimum bir depolama alanını kapsıyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç
Magazin Hande Erçel Derya Şensoy Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Ali Öztürk Umut Meraş Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Epic Games, bu haftaki ücretsiz oyunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 10:23:45. #1.13#

title