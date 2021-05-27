Epic Games Among Us'ı ücretsiz olarak veriyor!

Oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Steam'e rakip olmasıyla bilinen oyun platformu Epic Games Among US'ı ücretsiz olarak veriyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda NBA 2K21'i vermesinin hemen ardından online olarak oynanan Among US'ı ücretsiz yaptı.

Epic Games'in verdiği büyük oyunlara göz attığımızda ise GTA V ve NBA 2K21 olduğunu görüyoruz. Bu oyunlara ek olarak verdiği oyunlar ile de gönüllerde taht kuran şirket bu sefer de rol yapma oyunu olarak bilinen Among US'ı veriyor. Oyuncular bu hafta da büyük bir oyun bekliyordu ancak ne yazık ki böyle bir durum söz konusu olmadı. Oyunu 3 Haziran 17.59'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Among US'a ek olarak Epic Games Store'da indirimler devam ediyor. Birçok oyunu indirimli bir şekilde mağaza üzerinden satın alabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros