Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları

Epic Games, bugün 3 oyunu daha ücretsiz veriyor. The Alto Collection, Remnant From the Ashes ve A Total War Saga TROY 13 Ağustos itibariyle ücretsiz oluyor. The Alto Collection sistem gereksinimleri, Remnant From the Ashes sistem gereksinimleri, A Total War Saga TROY sistem gereksinimleri neler?

Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları
13.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:53

Epic Games ücretsiz oyunlarında bu hafta 3 oyun var. The Alto Collection, Remnant From the Ashes ve A Total War Saga TROY bu hafta Epic Games ile ücretsiz. Sadece 24 saatiniz var!

THE ALTO COLLECTION

Türkçe dil desteği bulunan oyun, tek oyunculu bağımsız bir yapımdır. The Alto Collection, Snowboard ve Sandboard severler için yapılmış heyecanlı macera oyunudur.

Oyunda 120'nin üzerinde seviye, 360 hedef ve 7 karakter bulunur. Yükseltmelerle dolu bir atölyesi de olan Alto Collection ile hem Alto's Adventure hem de Alto's Odyssey ulaşılabilir olacak. 2 oyun için de Standart ve Zen modlarına yönelik özel olarak tasarlanmış müzikler vardır.

Oyun kumandası desteği

Çevrim içi lider tabloları

Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları

THE ALTO COLLECTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi Windows 7 (32 bit) Windows 7 (32 bit)/ 10(?)

İşlemci Çift Çekirdek 2.4GHz Çift Çekirdek 2.4GHz

Bellek 4 GB

Ekran Kartı GeForce 880 GT/ AMD HD 6850/ Intel HD Graphics 520 veya üstü GeForce 880 GT/ AMD HD 6850/ Intel HD Graphics 520 veya üstü

REMNANT FROM THE ASHES KONUSU

Remnant: From the Ashes, canavar yaratıklar tarafından ele geçirilen kıyamet sonrası bir dünyada geçen, üçüncü şahıs hayatta kalma aksiyon nişancı oyunudur. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya iki arkadaşınla birlikte ölümcül düşmanlarla ve destansı bölüm sonu canavarlarıyla yüzleşecek; temel kurmaya, yeniden inşa etmeye ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın.

Eşli olarak oynanabilir.

Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları

REMNANT FROM THE ASHES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-7350K (4.20 GHz) veya üstü

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 470

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4590 (3.70 GHz) veya üstü

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970

A TOTAL WAR SAGA TROY

Yunan mitolojisinde yer alan Truva Savaşı zamanında oynayacağınız yeni bir Total War serisi oyunudur. Strateji oyunları arasında önemli bir yeri vardır. Alabilmek için sadece 24 saat var. Türkçe dil desteği bulunuyor.

Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları

A TOTAL WAR SAGA TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

A Total War Saga: TROY minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 7/8.1/10 64 Bit

İşlemci Intel Core 2 Duo 3.0 GHz/Intel i7 8550U 1.80 GHz

Bellek 4 GB/6 GB (paylaşımsız GPU için 4, tümleşik için 6)

Ekran Kartı Nvidia GTX 460 1 GB/AMD Radeon HD 5770 1 GB/Intel UHD Graphics 620

A Total War Saga: TROY önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi Windows 7/8.1/10 64 Bit

İşlemci Intel i5-6600/ Ryzen 5 2600X

RAM 8 GB

Ekran kartı Nvidia GTX 970/ AMD Radeon R9 270X 2 GB

İlgili Haberler

215 TL olan A Total War Saga Troy ücretsiz oldu! Epic Games üzerinde 24 saat boyunca ücretsiz
215 TL olan A Total War Saga Troy ücretsiz oldu! Epic Games üzerinde 24 saat boyunca ücretsiz
Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları neler? 13 Ağustos tarihine kadar bedava
Bu hafta Epic Games ücretsiz oyunları neler? 13 Ağustos tarihine kadar bedava
Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri
Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Politika
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Güncel
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Bahçeli, 'Bin Günde Memleket' hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Orlando Bloom Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Süleyman Seba Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Otomobil Yunanistan
Şu an buradasınız: Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 17:12:05. #1.15#
title