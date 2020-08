Epic Games 3 oyunu ücretsiz yapıyor! 24 saatlik süre var | Epic Games ücretsiz oyunları Epic Games, bugün 3 oyunu daha ücretsiz veriyor. The Alto Collection, Remnant From the Ashes ve A Total War Saga TROY 13 Ağustos itibariyle ücretsiz oluyor. The Alto Collection sistem gereksinimleri, Remnant From the Ashes sistem gereksinimleri, A Total War Saga TROY sistem gereksinimleri neler?

Epic Games ücretsiz oyunlarında bu hafta 3 oyun var. The Alto Collection, Remnant From the Ashes ve A Total War Saga TROY bu hafta Epic Games ile ücretsiz. Sadece 24 saatiniz var! THE ALTO COLLECTION Türkçe dil desteği bulunan oyun, tek oyunculu bağımsız bir yapımdır. The Alto Collection, Snowboard ve Sandboard severler için yapılmış heyecanlı macera oyunudur. Oyunda 120'nin üzerinde seviye, 360 hedef ve 7 karakter bulunur. Yükseltmelerle dolu bir atölyesi de olan Alto Collection ile hem Alto's Adventure hem de Alto's Odyssey ulaşılabilir olacak. 2 oyun için de Standart ve Zen modlarına yönelik özel olarak tasarlanmış müzikler vardır. Oyun kumandası desteği Çevrim içi lider tabloları THE ALTO COLLECTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ İşletim Sistemi Windows 7 (32 bit) Windows 7 (32 bit)/ 10(?) İşlemci Çift Çekirdek 2.4GHz Çift Çekirdek 2.4GHz Bellek 4 GB Ekran Kartı GeForce 880 GT/ AMD HD 6850/ Intel HD Graphics 520 veya üstü GeForce 880 GT/ AMD HD 6850/ Intel HD Graphics 520 veya üstü REMNANT FROM THE ASHES KONUSU Remnant: From the Ashes, canavar yaratıklar tarafından ele geçirilen kıyamet sonrası bir dünyada geçen, üçüncü şahıs hayatta kalma aksiyon nişancı oyunudur. Hayatta kalan son insanlardan biri olarak tek başına veya iki arkadaşınla birlikte ölümcül düşmanlarla ve destansı bölüm sonu canavarlarıyla yüzleşecek; temel kurmaya, yeniden inşa etmeye ve kaybedilenleri geri almaya çalışacaksın. Eşli olarak oynanabilir. REMNANT FROM THE ASHES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ En düşük sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3-7350K (4.20 GHz) veya üstü Bellek: 8 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 470 Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7/ 8/ 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-4590 (3.70 GHz) veya üstü Bellek: 8 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 A TOTAL WAR SAGA TROY Yunan mitolojisinde yer alan Truva Savaşı zamanında oynayacağınız yeni bir Total War serisi oyunudur. Strateji oyunları arasında önemli bir yeri vardır. Alabilmek için sadece 24 saat var. Türkçe dil desteği bulunuyor. A TOTAL WAR SAGA TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ A Total War Saga: TROY minimum sistem gereksinimleri İşletim Sistemi Windows 7/8.1/10 64 Bit İşlemci Intel Core 2 Duo 3.0 GHz/Intel i7 8550U 1.80 GHz Bellek 4 GB/6 GB (paylaşımsız GPU için 4, tümleşik için 6) Ekran Kartı Nvidia GTX 460 1 GB/AMD Radeon HD 5770 1 GB/Intel UHD Graphics 620 A Total War Saga: TROY önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi Windows 7/8.1/10 64 Bit İşlemci Intel i5-6600/ Ryzen 5 2600X RAM 8 GB Ekran kartı Nvidia GTX 970/ AMD Radeon R9 270X 2 GB